華泰證券指出,雖然短期多重因素驅動下,黃金強勁升值後可能面臨震盪,但黃金升值趨勢的拐點遠未到來。



隨着黃金的逼倉行情告一段落,短期黃金價格可能面臨震盪。但中長期看,驅動黃金資產相對表現的結構性因素不僅未消退,反而隨着對美國財政可持續和經貿風險升温的擔憂有所加強,因此在今後相當長的時期內黃金都有望維持相對表現。

於亞洲交易時段,紐約期金每盎司最新報2,920.3美元,跌0.42%,現貨金每盎司最新報2,895.72美元,跌0.08%。

黃金:Gold bars are pictured at the plant of gold and silver refiner and bar manufacturer Argor-Heraeus in Mendrisio, Switzerland, July 13, 2022. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo