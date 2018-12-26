蒙牛以3.5億購入中國聖牧附屬51%股權　並貸款13億元人民幣予對方

中國聖牧（1432）公布，向蒙牛（2319）出售附屬聖牧高科奶業的51%股權，包括有機乳製品的生產及分銷業務，代價為3.03億人民幣（約3.45億港元）。

交易完成後，中國聖牧仍擁有聖牧高科奶業的49%股權，不再為其附屬公司。集團會將旗下所有下游乳製品業務鏈及相關資產轉讓給聖牧高科奶業，包括但不限於知識產權。重組完成後，聖牧高科奶業將成為一家擁有完整業務鏈及資產的公司，以進行有機乳製品的生產及分銷，當中不包括嬰兒配方及其他配方奶粉產品。

向蒙牛發認股權證

中國聖牧表示，在目前市況下，經營乳製品業務需要動用大量資源，為與中國蒙牛合作將對集團有利。

由於集團獲蒙牛借出13億元人民幣貸款，故向蒙牛發行兩批認股權證，分別涉10.8億份及1.17億份認股權證。另外，集團亦向Greenbelt Global Limited發行兩批認股權證，分別涉1.27億份及1377.4萬份認股權證。

中國聖牧指出發行予蒙牛及Greenbelt Global Limited的認股權證，行使價均為0.33元，較12月21日收市價有10%溢價。若兩批認股權證悉數行使，以及中國聖牧完成發行代價股份，屆時蒙牛及Greenbelt Global Limited分別持有中國聖牧17.51%及6.4%。