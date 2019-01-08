【開市快報】恒指高開16點　友邦升近1%　吉利挫逾7%　

撰文：陳嘉碧
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中美貿易談判第2日，市場憧憬新一輪取得進展。隔夜三大美股指數高收，道指收升0.42%，報23531點；納指收升1.26%，報6823點；標普500指數收升0.67%，報2549點。港股繼續反彈，但幅度不如預期，恒指開市報25852點，升16點（0.07%）；國企指數報10135點，升11點（0.12%）。
藍籌股開市走勢個別，騰訊（0700）升0.13%，報318元；中國平安（2318）跌0.45%，報67.05元；港交所（0388）升0.17%，報231.4元；友邦保險（1299）升0.8%，報63.8元；長實集團（1113）升0.66%，報60.9元；長和（0001）升0.9%，報76.5元；中移動（0941）升0.06%，報78元；滙豐控股（0005）跌0.5%，報64.6元。
石藥集團（1093）斥2.53億元人幣收購生物製藥公司永順科技，平開，報11.28元；中海外（0688）上月共斥154.52億元收購大連及武漢等10幅地，跌0.37%，報26.65元；吉利汽車（0175）全年銷量不達標，12月之總銷量按年少39%至93,333輛，今早低開7.6%，報10.64元，為2017年5月中以來新低。