【騰訊持股】內地最大網上電影票務平台　貓眼娛樂擬來港集資27億

擁有騰訊（0700）背景的中國最大網上電影票務平台貓眼娛樂，計劃在香港上市。根據銷售文件，集資額最高為27億元。

招股價介乎14.8至20.4元

《路透社》引述銷售文件顯示，貓眼娛樂計劃發行約1.32億股新股，當中10%在港公開發售，招股價介乎14.8至20.4元，每手200股，集資額為19.59至27億元，以此計算上市後估值約為168.9億至231.3億元。

基礎投資者認購6% 1月30日掛牌

今次上市的基礎投資者包括IMAX Hong Kong及Welight Capital（微光創投），分別認購1,500萬美元以及300萬美元，佔新股發行比例約6%。

貓眼娛樂今日路演，將於1月24日（下星期四）定價，1月30日掛牌，編號為1896，聯席保薦人為摩根士丹利及美銀美林。

貓眼娛樂有騰訊及美團點評持股，將於1月30日掛牌。

由美團及點評娛樂部門合併

其實貓眼娛樂原本是美團的娛樂部門，美團與點評合併之後接手了點評的娛樂業務，並在2016年分拆出來，專注發展網上電影票務。

目前最大股東為董事長王長田，持股48.8%，美團點評（3690）及騰訊（0700）分別持股8.56%以及16.27%，兩公司與貓眼娛樂有戰略夥伴關係。

2018年首3季虧損1.44億元人民幣

2018年1至9月，娛眼娛樂收益為30.6億元（人民幣‧下同），虧損1.44億元。2017年同期收益為15.3億元，虧損1.52億元。

而2018年1至9月的除稅、息、拆舊及攤銷前溢利（EBITDA）為9,380萬元。