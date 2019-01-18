野村料人行今年再降準3次　金融板塊盈利受壓

野村股票研究主管唐聖波認為，中國經濟下行壓力加大，當局將會推出較為寬鬆的貨幣政策，預計人行今年再降準3次，令市場利率下降。金融板塊盈利能力受阻，內銀及內險企業業務存在較大壓力。

唐聖波預測，今年內險行業整體保費增長持平，但因去年初壽險企業「開門紅」預售壓力大，而在去年年底也有追單情況，在高基數影響下，今年「開門紅」預售跌幅會較大，加上銀行的理財產品收益率較高，令壽險企業保障產品吸引力下降，預料今年全年新業務價值（NBV）將錄低個位數或低雙位數增長，新單保費會下滑幅度會低於去年或持平。

料今年內銀不良貸款率不會超過2%

對於銀保監加快推動銀行及保險業對外開放，唐聖波覺得，銀保監今年工作重點是加大外資保險開放，中長期來說有助強化內險業務轉型力度，惟外資或會收購具有全國性網點的保險公司，對國內保險公司有一定競爭。另外，因外資或會先進軍某些區域，將影響部分區域性保險公司業務。

在內銀方面，唐聖波指因應中國經濟下行，中國政府會要求銀行對企業放貸，將令內銀不良貸款率輕微上升，銀行會作出更多撥備，預料今年淨息差（NIM）會跌0至6個點子，今年內銀可錄低單位數盈利增長，較去年遜色。不良貸款率則不會超過2%。