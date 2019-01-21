傳新引入小米等基石投資者　貓眼娛樂延至2月4日掛牌

據彭博引述銷售文件報道，騰訊（0700）有份投資的中國最大網上電影購票平台貓眼娛樂，將延長新股上市時間表，另外新引入3個基石投資者，包括小米（1810）、上海上市的華揚聯眾、以及Prestige of The Sun，分別認購260萬美元（約2,028萬港元）、500萬美元（約3,900萬港元），以及440萬美元（約3,432萬港元）的股份。

報道指，貓眼娛樂將接受機構投資者認購的最後期限延長一天至1月25日，預期1月28日定價，2月4日掛牌。

貓眼娛樂早前引入IMAX Hong Kong及微光創投兩名基礎投資者，合共認購1,800萬美元（約1.4億港元）股份，新增3個基石投資者後，全數合共認購3,000萬美元（約2.34億港元）股份。

傳貓眼娛樂入場費4121.11元

上周彭博亦引述銷售文件指，貓眼娛樂擬發行1.324億股，招股價介乎14.8元至20.4元，集資額約19.6億元至27.01億元，以每手200股計算，入場費4,121.11元。

初步招股文件顯示，公司董事長王長田持股48.8%，為最大股東。騰訊及美團點評（3690）則分別持股16.27%及8.56%。