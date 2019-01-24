南方東英在港推首隻美元貨幣市場ETF　料回報率可達2.5%

再有新的金融產品在本港推出。南方東英宣佈，將於明日（25日）推出本港首隻美元貨幣市場ETF「南方東英美元貨幣ETF（9096/3096）」。

ETF以富時3個離岸美元存款指數為基準，並將大部分資產投資於以美元計數的短期存款及貨幣市場工具。初步估算收益率可達2.5%至3%，扣除0.35%的托管費，收益率約2.25%；以初始價格計，最低投資額為10萬美元。

南方東英銷售及產品策略部主管和弦表示，去年本港現金存款累積達12萬億港元，其中美元佔總現金存款4成，超過6,000億美元，當中約900億美元為活期存款；與美元存款比較，本港的美元貨幣市場基金規模僅160億美元，佔比約2%，大部分還來自歐洲註冊的美元貨幣市場基金，遠低於其他市場的約20%。

和弦（右）預料今年市場走勢會較為波動。（許世豪攝）

料今年美國最多加息兩次

和弦又指，見前本港市場未見有產品，可享盡利率上升時的回報，認為產品可豐富本港美元現金管理市場，加上交易為「T+0」，投資者可快速將資金，按市場走勢而決定投資於ETF或股市，較其他基金需的「T+2」更具彈性，預料產品可吸引部分在港持有資產的外資。

美國聯儲局多位官員都在近期「放鴿」，南方東英資產管理ETF及指數策略部分析師李雪恒相信，今年聯儲局最多息兩次，不會出現減息的可能性。和弦補充，降息的確會影響收益率，但預料今年市場會較為波動，相信產品有吸引力。

和弦又指，即使美元倫敦同業拆息（LIBOR）突然抽升，亦不會影響ETF表示，主要因為ETF計算的是平均走勢，除非LIBOR持續上升或下跌，否則ETF的波動性相對來說會比較平坦。