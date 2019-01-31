彭博4月起將中國債券納入巴克萊全球綜合指數　人行表示歡迎

彭博正式確認把人民幣計價的中國國債和政策性銀行債券，由今年4月起納入彭博巴克萊全球綜合指數，將在20個月內逐步完成，令中國債券將成為繼美元、歐元、日圓之後的第四大計價貨幣債券。對於彭博的決定，人民銀行對表示歡迎和支持。

除了全球綜合指數，2019年4月起，人民幣計價的中國債券亦將被納入全球國債指數以及新興市場本地貨幣政府債券指數。截至2019年1月24日的統計數據，將有363隻中國債券被納入彭博巴克萊全球綜合指數，完全納入後，將在該指數54.07萬億美元的市值中佔比達6.03%。

彭博指數業務全球負責人Steve Berkley表示，把中國國債和政策性銀行債券納入全球綜合指數，可促進全球投資者進入中國市場，而逐步納入的方式，也能為投資者提供充裕準備時間。

內地債市規模已達86萬億元

對於彭博的決定，人行表示歡迎，又指出近年來，中國債券市場對外開放持續擴大。截至2018年底，中國債市存量規模達86萬億元 （人民幣‧下同），其中國際投資者持債規模近1.8萬億元，按年增長46%。

人行表示，今次中國債券正式納入國際主要債券指數，充分反映了國際投資者對於中國經濟的信心，也是中國金融市場對外開放取得新進展的體現，將有利於更好地滿足國際投資者對人民幣資產的配置需求。

下一步，人行將與有關部門一起，繼續完善相關制度規則安排，進一步提高中國債券市場對外開放水平，為國際投資者提供更加友好、便利的投資環境。

富時羅素或將內地債券納入全球指數

另外，富時羅素指數公司（FTSE Russell）行政總裁麥思平（Mark Makepeace）指，富時羅素在去年9月，已把中國債券市場納入世界國債指數觀察名單，其後已開始和客戶諮詢有關把中國債券納入全球指數，將在今年9月宣布結果。