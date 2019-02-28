【摺芒大戰】Motorola證實研發摺屏智能手機　外型設計似RAZR

5G手機熱潮未到，摺疊式屏幕手機的大戰已開打。繼Samsung發布Galaxy Fold這摺疊式屏幕智能手機，華為亦推出摺疊機Mate X。

因為外型設計吸引，且可以簡單由手機變成平板，屏幕大增一倍，所以摺芒機受熱烈關注。美中不足的是，不論是Galaxy Fold或Mate X，定價都十分高昂：Galaxy Fold定價是1,980美元（約15,400港元）；Mate X 官方定價則是2,299 歐元（即約20,500港元)。相信不少消費者都未必願意付大錢購買。

Motorola殺入摺機大戰。（路透社）

似經典的摺機系列RAZR

不過隨更多品牌加入「摺MON」機大戰，摺疊式屏幕手機長遠價錢有望降低。其中一間有意推出「摺芒」機的廠商是Motorola，Motorola全球產品副總裁Dan Dery受訪時表示，公司很久以前已經開始研究可折疊產品，相信Motorola推出新「摺MON」機的時間，不會比其他廠商晚。他強調，正在開發的手機不會將屏幕放在外面，因為這會令屏幕十分容易被劃傷。

近日美國專利商標機構公布了Motorola項最新的摺疊式屏幕專利，該專利便是將屏幕放在入面。外界指，該設計與Motorola旗下經典的摺機系列RAZR很相似。