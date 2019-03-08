【收市總結】恒指瀉551點　內險、券商全線重傷　港鐵逆市升2%

歐洲央行下調經濟展望，再加上中國2月進出口數據遠遜預期，債市升股市跌，亞太股市重挫，港股亦不能倖免。恒指收報28228點，下跌551點；國指收報11156點，下跌303點。成交額增至1,446億元。
眾安在綫插6.1% 中國人壽跌近4%
A股重挫，內險股受累。眾安在綫（6060）收報29.4元，下跌6.1%；中國太平（0966）收報23元，下跌5.4%；人保集團（1339）收報3.46元，下跌5.2%；新華保險（1336）收報36.8元，下跌4.8%；財險（2328）收報8.79元，下跌4%；中國人壽（2628）收報20.55元，下跌近4%；中國平安（2318）收報80.9元，下跌2.9%。
中信建投挫近1成 廣發大跌5.5%
券商股亦大跌，中信建投証券（6066）收報6.96元，下跌9.8%；中州證券（1375）收報2.42元，下跌8.3%；海通證券（6837）收報10.14元，下跌6.3%；華泰證券（6886，HTSC）收報14.92元，下跌6.2%；海通國際（0665）收報3.22元，下跌6.1%；中國銀河（6881）收報5.22元，下跌6.1%；廣發証券（1776）收報12.28元，下跌5.5%；中信証券（6030）收報18.16元，下跌5.5%。
長城汽車今日下跌5.3%，至5.58元收市，重回1月底2月初水平。（路透社）
比亞迪急挫5.3% 吉利亦跌3.3%
汽車股未止跌，華晨（1114）收報7.4元，下跌近6%；長汽（2333）收報5.58元，下跌5.3%；比亞迪（1211）收報47.35元，下跌5.3%；北京汽車（1958）收報4.74元，下跌4.6%；廣汽（2238）收報9.52元，下跌4.1%；吉利（0175）收報14.12元，下跌3.3%。
融創（1918）臨近收市跌幅擴大，收報31.9元，下跌10.9%。
潤電上漲1.5% 碧桂園重挫5.2%
其他股份方面，港鐵（0066）收報45.75元，上升2%；潤電（0836）收報14.64元，上升1.5%； 騰訊（0700）收報347元，下跌2.3%；工行（1398）收報5.88元，下跌3.1%；聯通（0762）收報9.15元，下跌3.5%；中國生物製藥（1177）收報6.56元，下跌3.5%；瑞聲（2018）收報47.6元，下跌3.6%；神華（1088）收報18.54元，下跌3.9%；碧桂園（2007）收報10.62元，下跌5.2%。
中國A股午後跌勢加劇，上證收報2969點，下跌136點；深證收報9363點，下跌314點。
日股收報21025點，下跌430點。