【實測】渣打推QR Code提款功能　無卡「撳錢」有幾快？

排隊是香港人生活的一部分，等車要排隊、搭地鐵入閘要排隊、去自動櫃員機（ATM）「撳錢」更加要排到天昏地暗，每逢Lunch Time等繁忙時間，ATM前必定會「打晒蛇餅」大排長龍。

手機App預先「Book定」提款金額

本地大行渣打銀行就推出QR Code（二維碼）提款功能，無需提款卡都可提款，而且大大減省「撳機」時間，有望減輕港人排隊之苦。

渣打昨日（11日）推出手機應用程式（App）更新，並推出「QR Cash」功能，該行用戶於App主頁上選取「QR Cash」後，以密碼或指紋認證登入，就可於手機上預先設定提款金額。其後用戶只需在ATM選擇「QR Cash」服務，再以手機掃瞄屏幕上的QR Code即可提款，並會收到短訊通知。

記者實測發現，由打開App、輸入資料到成功「有錢落袋」，整個過程需時約40至50秒，單計ATM提款部分則約20秒，惟現時仍有部分ATM未能使用新功能。

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渣打回應查詢時指，「QR Cash」於昨日推出，計劃將新功能擴展至全線約200部ATM，該行於去年已全面改良其ATM系統，現時每宗一般提款約需時35至38秒，快於之前的60至70秒。