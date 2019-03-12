SEC指推文違返和解協議　Elon Musk律師反擊﹕限制言論自由

有真人版鋼鐵奇俠之稱的電動車生產商行政總裁Elon Musk，因在上月於《Twitter》發推文，預料今年公司生產商達到50萬輛，遭到美國證券交易委員會（SEC）指斥藐視法庭。Elon Musk對此一直未有回應，直至當地時間周一晚，終於作出反擊。據《CNBC》報道，Elon Musk的律師團隊指出，他並無違返與SEC在去年訂立的和解協議，亦不認同上月中就產量發出的推文有問題。

《CNBC》的報道又引述Elon Musk的律師團隊指出，就有關有可能涉及藐視法庭，Elon Musk的言論自由遭到SEC過份限制，又指出其本人已在《Twitter》有關Tesla的推文數量大減之餘，更自行對內容進行審視查，以盡可能符合與SEC達成的和解協議要求。

SEC稱有關推文並無獲批准

引發今次爭議的推文，為Elon Musk指出今年公司產量可達50萬輛汽車。SEC認為該推文事前並無獲批准，同時亦不準確。

Elon Musk的律師團隊指出，他已避免與SEC引起任何爭拗，又指出自與對方訂立和解協議後，Elon Musk在《Twitter》發推文數目減少一半；同時又認為SEC的想法，或與早前Elon Musk接受《60分鐘時事雜誌》訪問時，發表其個人對SEC觀感的言論有關。