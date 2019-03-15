TVB盈警料去年倒蝕2億　稱公司不涉星美「債轉股」債務重組方案

電視廣播（TVB，0511）發盈警，預料去年全年業績由盈轉虧，淨虧損達到2億元，較2017年的2.44億元淨利潤大幅倒退，主要由於其持有的星美控股（0198）債券錄得高達5億元減值開支。

根據彭博數據顯示，電視廣播自1990年以來未有出現過年度虧損。

公司所持星美債券總值逾8億

TVB發出公告指，公司目前持有星美一筆總值2,300萬美元、年息9.5厘及於2020年到期的無抵押可贖回定息債券，以及一筆總值8,300萬美元、年息7.5厘並於2020年到期的有抵押可換股債券。公司表示，根據未經審核綜合管理賬目之初步審閱，估計可能就星美債券錄得減值開支或虧損約5億元，導致去年全年淨虧損約2億元，而2017年全年則錄得2.44億元淨利潤。

星美早前公布，已與債權人訂立意向書，計劃以「債轉股」方式，重組約24.35億元債務。TVB澄清，並非該份債務重組方案的訂約方，但強調一直密切監察星美所建議債務重組之發展，並對所有選擇持開放態度。

主要於內地經營影院的星美，去年底發出公告承認陷入財困，集團計息債務總額達到60億港元，股份已自去年9月停牌至今。公司於周三（13日）公布，已與一名潛在投資者訂立諒解備忘錄，按不低於每股股份1.8港元，認購總額2億美元﹙約15.6億港元﹚之公司股份。另外，就投資19.5億元人民幣至公司，星美與現有少數股東訂立意向書；以及就約24.35億港元之未償債務轉為股份與債權人訂立意向書。