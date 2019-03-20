中海外：今年合約銷售目標增16%至3500億元

中海外（0688）主席兼行政總裁顏建國出席全年業績會時表示，集團今年合約銷售目標為3,500億元，按年增約16%，預計新增土地權益投資額1,350億元。

他表示去年淨利潤增速較慢，是受高基數效應、「營改增」影響，但強調淨利潤率也保持雙位數增長。顏建國也承認這兩年集團銷售規模過於穩健，但去年銷售額按年30%，已變得進取，未來是追求淨利潤持續增長，希望其淨利規模在行內保持前列。

他續稱為了追求淨利潤持續增長，規模增長也是必需的，所以土地儲備更進取，量價平衡，追求有質量的發展。他又透露未來毛利率希望保留於30%以上，派息比率則提升至3成。

中海外主席兼行政總裁顏建國（左二）表示，上半年預期市場調節，出現慣性下滑，預計下半年樓市更好一點。（陳嘉碧攝）

內地房地產轉為平穩發展

對於內地房地產市場，他認為行業從高速增長轉為平穩健康發展，有三個穩「穩地價、穩房價、穩預期」，以及「因城施策，一城一策」，估計中央政府是做裁判員，提供大方向指標，供各地方政府因應情況作調整。

顏建國認為，今年最大問題「政策調控」與「穩增長」的矛盾，預計政策有壓也有抬，總結是市場平穩。他判斷下半年樓市更好一點，因上半年預期市場調節，出現慣性下滑，估計「前面低一點，後面高一點」，故在市場環境下，集團設定銷售目標不算進取。

他又指今年3,500億元銷售目標，目前有近7,000億元貨值，是達到50.3%去化率，為行業內正常年份的數字，也相信未來是能完成指標的 。

維持拿地策略為一、二線為主

今年拿地策略，他認為維持一、二線城市策略不變，特別是一線城市群，在市場波動下較穩定，主要是深耕現有已進入城市，並適當進行外拓。

顏建國又指，集團目前已進入了國內30多個城市，只要做到各城市的首三位，以2018年計可達6,000億元的市場，相信市場空間巨大。

另外，他稱集團90%資源投放於住宅開發上，其次是投放7至8%的資源於商業項目，預計於2022年達到50億元的銷售，2023年則到達100億元。