長建去年多賺2%至104億　派末期息1.75元

長江基建（1038）公布去年全年業績，溢利104.43億元，按年升2%，每股溢利為4.14元，派末期息1.75元，連同已派發的中期股息0.68元，全年共派息2.43元，按年上升2%。

去年全年，公司收入為379.23億元，按年升20%；若撇除2017年一次性收益賬項，2018年基礎溢利為104.43億元，按年升13%。

主席李澤鉅指出，展望2019年，全球經濟格局仍存在多項不明朗因素，如中美貿易談判、英國脫歐， 以及民粹政治等，均對國際投資環境構成影響。 面對各種不明朗因素及挑戰，公司旗下業務之長期供購合約及受規管項目，持續提供可靠的經常性現金流，是增長的強大支柱。優良往績充分反映長江基建的抗逆能力。

除了傳統基建業務外，集團亦積極探索更廣泛的投資領域，以及新興行業和其他基建相關業務。長江基建將一如既往恪守原則，於尋求新發展機遇過程中不會抱有志在必得的心態。

去年英國業務溢利貢獻近53億元

長建指出，去年來自英國業務的溢利貢獻為52.75億元（2017年：52.73億元）。若撇除2017年獲得之年前調整及資本減免賠償等一次性賬項，基礎溢利貢獻將較去年增長5%。

澳洲業務方面，去年溢利貢獻為港幣20.66億元，按年增加7%。公司指出，年內Dampier Bunbury Pipeline 獲取一份重要工程合約，建造、擁有及經營一條全新天 然氣管道，在往後10年為北領地若干金礦場提供燃氣。預期項目可帶來理想及穩定之回報。

歐洲大陸業務方面，去年的溢利貢獻為8.7億元，較去年上升逾一倍。有關增幅主要歸因於 ista 首度提供全年溢利貢獻。 此外，Dutch Enviro Energy 以及 Portugal Renewable Energy 均錄得較去年更佳之業績。