華晨大削成本見效　去年盈利增長33%

內地汽車銷售情況受到關注，華晨（1114）去年收入雖然減少，但削減成本措施有成果，而合資的華晨寶馬收入有增長，令盈利增長33%至58.2億元（人民幣‧下同），維持不派末期股息。

華晨去年綜合收益下跌17.5%至43.8億元，當中包括附屬華晨雷諾、瀋陽興遠東汽車零件，以及華晨東亞汽車金融的業務。

銷售成本減20.1% 帶動毛利率上升

同期集團大削成本，銷售成本減少20.1%至40.9億元，令毛利率由3.5%增長至6.5%。

廢料銷量等其他收入增加27.9%至1.4億元，利息收入增長9.6%至6,070萬元，銷售開支則大減34.3%至3.8億元，一般行政開支亦減少23%至9.2億元，財務成本則下降17.4%至1.1億元。

附屬汽車品牌華晨雷諾去年售出4.3萬輛輕型客車及MPV，按年減少29.5%。

華晨寶馬售出46.6萬輛 收入增19.2%

至於合資企業，收入增長19.3%至62.4億元，主要是間接持有50%權益的華晨寶馬盈利增加。華晨寶馬去年售出超過46.6萬輛，貢獻收入增長19.2%至62.4億元。

華晨表示，2019年中國汽車行業及該集團均挑戰重重，首要任務是維持華晨寶馬在豪華汽車市場的領先地位，以及與雷諾合作讓華晨雷諾轉虧為盈。