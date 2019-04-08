有錢唔賺？　豐田計劃無償開放混合動力車專利

豐田（Toyota）一直有發展混合動力汽車（HV），持有大約兩萬個專利。公司最新方針是免費公開混合動力車的專利，正研究無償提供的範圍。

《日本經濟新聞》報道，豐田預計分享的專利包括電動化相關的引擎和電力變換裝置，以及其他混合動力車基本性能的最新技術。

企業要研究科技需要投入大量時間及金錢，而且這些都是已經有成品的專利技術，難道豐田不想賺錢？

電動車未普及 過渡時期混合動力車有市場

剛剛相反，豐田這一步正是想賺多些錢。原來近年純電動車（EV）快速發展，混合動力車存在感變得薄弱。豐田希望在純電動車普及之前，將混合動力車培養成較傳統燃油車環保的過渡期王牌車種，在市場空檔期搶市佔率。

豐田的計劃包括向自身缺乏製造關鍵零件能力的公司，銷售混合動力車的主要系統。希望混合動力車整體市佔率擴大，令到相關技術、零件的成本下降，提高利潤。

豐田Corolla目前有燃油車和混合動力車版本。（路透社）

歐洲2021年標準嚴格 有利混合動力車發展

該公司1997年推出全球首款混合動力車Prius，不過當時並沒有公開技術，令整個混合動力車市場發展較慢。

歐洲的環保標準最嚴格，據英國調查公司PA諮詢集團統計，日美歐韓13間主要車廠之中，2021年達到歐洲標準的車廠只有5間，當中包括了豐田和本田（Honda）。大眾汽車（Volkswagen，又稱福士）有可能因無法達標而罰款14億歐元。豐田提供混合動力車技術，可以在電動車未普及之前，讓這些企業避免受罰。