MSCI全中國指數轉換推遲5個月　謝征儐︰不影響追蹤資金流入

全球最大指數公司明晟公司 (MSCI) 宣布延遲把MSCI全中國指數 (MSCI All China Indexes) 轉換為MSCI中國全股票指數 (MSCI China All Share Indexes) 5個月,由原來6月1日轉換,延遲至11月26日。

MSCI 在聲明中表示,在徵求市場參與方的意見反饋之後,為了提供額外的實施時間,決定延遲﹙3月9日宣布﹚該兩個指數之間的轉換。

根據公告,作為過渡的一部分,13個MSCI中國相關指數將於2019年11月27日起停牌,包括MSCI全中國指數(MSCI All China Index)、MSCI全中國IMI指數(MSCI All China Large Cap Index)、MSCI中國大盤股指數(MSCI All China Large Cap Index)、MSCI中國中型股指數(MSCI All China Mid Cap Index)、MSCI全中國SMID Cap指數(MSCI All China SMID Cap Index)、MSCI全中國小型股指數(MSCI All China Small Cap Index)、MSCI全中國消費者需求指數(MSCI All China Consumer Demand Index)在內。

據內媒報道,MSCI亞太區研究主管、董事總經理謝征儐稱,延遲推行的原因是讓目前還在使用MSCI全中國指數的一些投資者有足夠的時間轉換到MSCI中國全股票指數,轉換推遲不影響其追蹤資金流入。