調查：香港有51.1萬個千萬富翁　單身女貴族比例遠超鑽石王老五

花旗銀行發表香港千萬富翁調查報告2018，根據推算，香港擁有1,000萬港元或以上淨資產的千萬富翁再破記錄，達51.1萬人，按年升3%，佔香港人口約9%。資產中位數微升至1,630萬元。

這批人之中，男性佔54%，平均年齡60歲；女性佔46%，平均年齡58歲。男性千萬富翁中，僅7%為單身人士，女性千萬富翁單身比例則達21%。香港花旗銀行總經理林智剛笑指，「鑽石王老五」在香港只佔少數，富有的單身女性反而佔更多。

他又指，去年樓市及股市較波動，但千萬富翁財富累積以事業收入為主，其中26%女性及29%的男性千萬富豪，均為高級管理人。因此資產市場波動，不全面影響富翁數目，預期今年千萬富翁數目會繼續上升。

千萬富翁的資產組合中，固定資產由2012年的68%升至去年的75%。（資料圖片）

千萬富翁中 平均每人擁1.9個香港物業

另外，富翁中有6.9萬人擁有1,000萬元或以上的流動資產，於過去三個月沒持任何投資的不活躍投資者由2017年的9%跌至2%。

他又指，這批人的資產組合中，固定資產比例增加，由2012年的68%升至去年的75%。而去年千萬富翁平均擁有1.9個香港物業，內地及海外物業則分別0.6個及0.7個。當中44%屬自住，56%為投資物業。

料港股近期於30000點附近上落

林智剛又稱，今年首季香港樓價已止跌回升，預期全年樓價將升5至10%。至於股市方面，預期近期港股於30000點附近上落。

該調查於去年10月至12月及今年2月至3月進行訪問，對象包括4,192位21歲至79歲的人士。