【收市總結】恒指勁升319點　收復3萬點關　建行挑戰7.2元

港股全日先跌後升，午後節節上揚。恒指收報30129點，上升319點；國指收報11821點，上升189點。成交額1,043億元。
工行突破6元水平 中行上漲2.7%
中資金融股帶動上揚，內銀股方面，建行（0939）收報7.18元，上升3.9%；工行（1398）收報6.03元，上升3.1%；中行（3988）收報3.81元，上升2.7%；民行（1988）收報6.08元，上升2.4%；信行（0998）收報5.12元，上升2.2%；光行（6818）收報3.86元，上升2.1%；交行（3328）收報6.66元，上升1.8%；農行（1288）收報3.67元，上升1.7%；招行（3968）收報41.05元，上升1.6%。
中國人壽升3.1% 太保上揚2.8%
內險股亦向上，中國人壽（2628）收報21.85元，上升3.1%；太保（2601）收報32.85元，上升2.8%；中國太平（0966）收報25.95元，上升2.4%；中國平安（2318）收報94.75元，上升2.3%；財險（2328）收報9.13元，上升2.2%。
變身大麻股 比速科技狂飆75.6%
變身成大麻股的比速科技（1372）收報7.04元，上升75.6%。另一隻大麻股雄岸科技（1647）收報1.73元，上升3.6%。
郭台銘表態有意選總統，富智康（2038）收報1.1元，上升14.6%；鴻騰（6088）收報4.02元，上升4.4%。
郭台銘表示有意選總統，富智康受到消息刺激勁突然彈起，勁升14.6%收市。（中央社）
恒生升至204.2元 舜宇下滑2.4%
其他股份方面，聯通（0762）收報9.88元，上升近2%；恒生（0011）收報204.2元，上升1.8%；石藥（1093）收報15.94元，上升1.4%；騰訊（0700）收報393.6元，上升1.4%；港交所（0388）收報278元，上升1.3%；吉利（0175）收報16.68元，下跌1.5%；長實集團（1113）收報66.65元，下跌1.8%；舜宇（2382）收報98.5元，下跌2.4%。
中國A股午後進一步上漲，上證收報3253點，上升75點；深證收報10287點，上升233點。
日本股市收報22221點，上升52點。