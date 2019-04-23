郭炳湘紅顏知己唐錦馨傳入稟　要求律師勿泄露「愛的禮物」資料

新鴻基地產（0016）前主席﹑去年10月已離世的郭炳湘，其紅顏知己唐錦馨（Ida）日前透過一家BVI公司，入稟一名為鍾廉同律師，要求對方將受到郭炳湘委託﹑持有陽明山莊一個豪宅單位的「華新發展有限公司」50%股份。

據《頭條日報》報道，唐錦馨視該豪宅單位為郭炳湘生前餽贈的「愛的禮物」，又指出今次興訟，或成為與郭炳湘太太李天穎爭奪資產的頭炮。

涉案單位實用面積達2100平方呎

報道指出入稟的BVI公司Fortune Aces Ltd，由郭炳湘生前成立並為股東，唐錦馨為該BVI公司董事。至於鍾廉同為執業律師，郭炳湘生前與他相熟，又指出郭炳湘生前透過相熟律師，以信託形式購入有關單位，單位由華新發展持有。其中1股或50%股權，由BVI持有，而另1股則由鍾廉同以信託身份持有。出資購入有關單位者為郭炳湘。

郭炳湘在去年10月20日離世後，報道指出李天穎曾委派律師嚴查郭炳湘在香港及離岸私人公司資料，發現郭炳湘曾在私人戶口提取4,000萬元，購入陽明山莊1個實用面積為2,100平方呎的豪宅單位，並由華新發展持有。李天穎發信予唐錦馨，要求對方交出相關資料及物業。

報道又指出Fortune Aces Ltd入稟，要求鍾廉同按指示，同意委任兩名華新發展董事，及禁止鍾廉同在未經Fortune Aces Ltd同意或許可，將華新發展股權受託人得到的公司資料，向第三方泄露。