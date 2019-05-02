A股康美藥業「計多」現金300億　同一會計師樓審計19年

上市公司如果突然間宣布，之前「計多了」300億元現金，股東一定嚇一跳，這情景正在A股上演。康美藥業最近就因「計多了」300億元（人民幣‧下同），被要求交待事件。

康美藥業在4月30日收到上海證券交易所的問詢函，要求公司認真自查及核實資金情況。

19年沒有提出異議 包括2017年有問題年報

廣東正中珠江會計師事務所19年以來一直為康美藥業提供審計服務，就在4月30日，該會計師樓首次為康美藥業出具了「保留意見」，表示康美藥業因涉嫌訊息披露違法違規，被中證監立案調查。

事件令外界嘩然，因「計多了」現金300億元規模龐大，而且會計師樓與公司合作了19年，並沒有提出過異議。美康藥業向正中珠江提供的審計報酬年年上升，2018年度達到640萬元。資料顯示，美康藥業在2017年年報已經出現「重大問題」。

僅向股東致歉 沒有披露具體出錯原因

事件爆出之後，康美藥業發出由董事長馬興田簽發的致股東信。信中並沒有回應財務問題的成因，只是向股東道歉：「作為民營企業，我們出現了由於過去快速發展而帶來的內部控制不徤全、財務管理不完善的局面，很多薄弱環節在內外部的壓力下更加凸顯。對於公司治理不完善、內部管理制度不健全、訊息披露不規範等問題帶來的困擾，我們向所有股東朋友們致以最誠懇的歉意。」