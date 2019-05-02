【中午收市】恒指上漲188點　金誠又瀉42%「升仙」

財經快訊
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港股今早上漲，成交淡靜。恒指中午收報29887點，上升188點；國指收報11543點，上升1點。成交額386億元。

中國繼續推出外資進入銀行、保險市場，友邦（1299）收報82.6元，上升3.3%；宏利（0945）收報144元，上升1.7%。

渣打漲2.7%　澳博績後勁升9.6%

渣打（2888）宣布將會回購10億美元股份，收報73元，上升2.7%。

公布業績後多間大行唱好，澳博（0880）收報10.38元，上升9.6%。

味千中國（0538）向主席出售上海物業，代價1.87億元，將派特別息，收報3.56元，上升6.9%。

主席及高層早前被帶走的金誠控股（1462）「升仙」，收報0.091元，下跌42%。

蒙牛上揚3.4%　恒安下挫2.8%

其他股份方面，蒙牛（2319）收報30元，上升3.4%；領展（0823）收報94.1元，上升2.8%；瑞聲（2018）收報52.1元，上升2.8%；港交所（0388）收報277.2元，上升1.9%；港鐵（0066）收報47.4元，上升1.5%；中國生物製藥（1177）收報7.41元，下跌1.7%；萬洲（0288）收報9.12元，下跌1.9%；吉利（0175）收報15.44元，下跌1.9%；中海油（0883）收報13.9元，下跌近2%；恒安（1044）收報67.2元，下跌2.8%。

中國A股及日股今日假期休市。

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