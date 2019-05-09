中國四月私家車零售按年下降18%　批發大降22%

最新資料顯示，2019年4月，中國汽車零售市場表現不佳。

中國乘用車市場訊息聯席會（乘聯會）發佈的資料顯示，中國4月汽車零售按年下降18%，而日均批發量按年下降22%，雙雙不及3月的表現。

在零售方面，根據不完全統計的廠家零售資料，全月零售增速預計為負18%。目前看全月的增長應該稍弱於3月走勢，實現相對偏弱的平穩增長。

而在批發方面，4月全月總體批發量達到日均4.38萬台，相對18年4月同期銷量下降22%。

此外，吉利汽車於5月8日公佈4月銷量顯示，無論是集團總銷量還是中國市場銷量都出現了下滑。

公告顯示，集團2019年4月總銷量（包含合資公司所銷售領克品牌）為103,908部，較去年同期減少約19%，較今年3月減少約17%。其中，4月中國市場總銷量為96,836部，較去年同期下滑24%。

廣發證券分析師張樂、閆俊剛、唐晢和劉智琪在一份深度報告中指出，2018年乘用車終端表現不佳主要受購置稅優惠政策刺激透支影響，關稅調整、刺激政策預期及國六將提前實施帶來的消費者持幣觀望也對終端銷量造成了負面影響。

文章指出，分地區來看，一季度總體特徵是「有分化、東北稍差」；從車系來看，日系、德系表現領先，美系、法系表現則欠佳。