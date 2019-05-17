【收市總結】恒指失守28000點　中國移動「藍燈籠」亮起

港股午後進一步下滑，恒指失守28000點，與國指同樣跌幅超過1%。恒指收報27946點，下跌328點；國指收報10688點，下跌122點。成交額1,024億元。
丘鈦急瀉15.8% 比亞迪電子插11.8%
華為被禁止採購美國零件，手機及通訊設備股下挫。丘鈦（1478）收報6.25元，下跌15.8%；比亞迪電子（0285）收報11.4元，下跌11.8%；舜宇（2382）收報76.2元，下跌10.4%；中興（0763）收報19.66元，下跌8.1%；京信通信（2342）收報1.52元，下跌6.7%；通達集團（0698）收報0.65元，下跌5.8%；富智康（2038）收報0.96元，下跌近5%；瑞聲（2018）收報43.05元，下跌3.6%；雷蛇（1337）收報1.68元，下跌2.9%。
手機設備股重挫，丘鈦全日大跌15.8%，而藍籌股舜宇亦下挫超過一成。（路透社）
萬洲下挫3.5% 美團點評逆市漲3.1%
中國農村農業部官員指，研發非洲豬瘟疫苗很困難，同時中國取消數千噸美國豬肉訂單。雨潤（1068）收報1.21元，下跌6.2%；萬洲（0288）收報7.53元，下跌3.5%；中糧肉食（1610）收報3.13元，下跌3.1%。
美團點評（3690）逆市向上，收報61.85元，上升3.1%。
中國移動升1.8% j騰訊下跌2.4%
其他股份方面，中國移動（0941）收報72.55元，上升1.8%；騰訊（0700）收報355.8元，下跌2.4%；新世界發展（0017）收報12.32元，下跌2.4%；中平安（2318）收報86.95元，下跌2.8%；吉利（0175）收報13.06元，下跌2.8%；金沙（1928）收報38.85元，下跌近3%；中國生物製藥（1177）收報7.88元，下跌3.1%；恒安（1044）收報62.95元，下跌3.1%；碧桂園（2007）收報11.32元，下跌3.7%。
中國A股午後跌幅加深，上證收報2882點，下跌73點；深證收報9000點，下跌293點。
日股收報21250點，上升187點。