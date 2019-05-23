【中午收市】恒指下挫359點　騰訊插穿330元

撰文：鄭寶生
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美國封殺華為得到不少其他國家的企業響應，市場憂慮中美貿易戰升溫。恒指中午收報27346點，下跌359點；國指收報10431點，下跌173點。成交額501億元。
舜宇重挫6.5% 中興亦跌5.5%
手機及通訊設備股繼續受壓，舜宇（2382）收報68.8元，下跌6.5%；中興（0763）收報19.46元，下跌5.5%；富智康（2038）收報0.95元，下跌5%；中國通信服務（0552）收報5.6元，下跌4.9%；比亞迪電子（0285）收報10.4元，下跌4.4%；瑞聲（2018）收報42.15元，下跌4.3%。
長汽插水5.2% 吉利下挫4.2%
汽車股下挫，長汽（2333）收報5.07元，下跌5.2%；吉利（0175）收報12.18元，下跌4.2%；比亞迪（1211）收報44.5元，下跌近4%；廣汽（2238）收報7.01元，下跌3.8%；華晨（1114）收報6.85元，下跌3.8%。
蒙牛逆市漲2.1% 石藥跌3.4%
其他股份方面，蒙牛（2319）收報29.65元，上升2.1%；碧桂園（2007）收報10.58元，下跌2.2%；聯通（0762）收報8.25元，下跌2.4%；騰訊（0700）收報329.6元，下跌2.8%；金沙（1928）收報37.65元，下跌2.8%；中國生物製藥（1177）收報7.47元，下跌近3%；石藥（1093）收報13.2元，下跌3.4%。
中國A股早段受壓，上證半日收報2867點，下跌24點；深證收報8890點，下跌150點。
日股半日收報21107點，下跌175點。