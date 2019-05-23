【收市總結】恒指插438點　騰訊跌3.8%收報326元

撰文：鄭寶生
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美國封殺華為未手軟，亦未見華為有解決方法，中國A股午後跌幅擴大，拖累港股進一步下跌。恒指收報27267點，下跌438點；國指收報10401點，下跌203點。成交額990億元。
丘鈦重創8.5% 瑞聲大跌6.4%
手機及通訊設備股重挫，丘鈦（1478）收報5.4元，下跌8.5%；富智康（2038）收報0.92元，下跌8%；中國通信服務（0552）收報5.49元，下跌6.8%；瑞聲（2018）收報41.25元，下跌6.4%；中興（0763）收報19.42元，下跌5.7%；京信通信（2342）收報1.48元，下跌5.1%；比亞迪電子（0285）收報10.42元，下跌4.2%。
石藥大挫5.6% 中國生物製藥跌4.9%
部份醫藥股亦下挫，石藥（1093）收報12.9元，下跌5.6%；中國生物製藥（1177）收報7.32元，下跌4.9%；信達生物（1801）收報23.9元，下跌4.6%；維亞生物（1873）收報4.23元，下跌3.6%；三生製藥（1530）收報13.32元，下跌3.2%。
汽車股明顯受壓，吉利（0175）收報12.18元，下跌4.2%；華晨（1114）收報6.87元，下跌3.5%；長汽（2333）收報5.18元，下跌3.2%；比亞迪（1211）收報44.85元，下跌3.2%。
銀娛下跌2.9% 創科亦下滑3.6%
其他股份方面，電能（0006）收報54.2元，上升0.7%；銀娛（0027）收報46.85元，下跌2.9%；創科（0669）收報48.55元，下跌3.6%；騰訊（0700）收報326元，下跌3.8%。
中國A股午後跌幅擴大，上證收報2852點，下跌39點；深證收報8809點，下跌231點。
日股收報21151點，下跌132點。