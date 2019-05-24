中國13家航空公司已向波音提索賠　金額或達千萬美元

印尼獅航和埃塞俄比亞航空公司的波音737MAX飛機，先後於2018年和2019年接連發生墜機空難，多國航空公司宣布該款飛機停機。內地13已運營737 MAX的航空公司，均已向波音提出了正式索償。

中國民航資源網數據，截至目前，在中國所有的航空公司中，共運營有96架737 MAX 8機型，分別為南方航空24架、中國國航15架、海南航空11架、上海航空11架、廈門航空10架、山東航空7架、深圳航空5架、東方航空及祥鵬各3架、奧凱及福州及昆明各2架，九元1架。

中國中新網引述有業內分析人士認為，上述航空公司的損失包括原有航線停飛造成的直接營業損失以及為彌補航線缺口調用其他飛機導致的成本等，每家航司索賠金額或達千萬美元及以上。在航班淡季，737MAX停飛對航企和市場的影響尚不明顯，但6月份旺季到來後，如果問題還未得到解決，中國航空運力增量會明顯受到制約。

3月10日，埃塞俄比亞航空一架波音737 MAX 8飛機發生墜機空難，機上157人全部罹難，這是繼2018年10月29日印尼獅航空難事故造成189人罹難後，波音737 MAX 8飛機發生的第二宗空難。

2018年10月13日，美國西雅圖，波音機場737飛機交付中心。（視覺中國）

因兩起同型號飛機接連發生墜機事件，737 MAX機型在全球遭到停飛。同時，波音於4月將737 MAX飛機的產能從每月52架減少為42架。目前波音正在為737 MAX能恢復飛行而做準備工作，其中的重點便是更新在兩起事故中都因錯誤因素觸發工作的MCAS系統。

737 MAX是波音最新的單通道飛機家族，包括737 MAX 7、737 MAX 8、737 MAX 9和737 MAX 10機型。2017年11月，波音向國航交付首架737 MAX。截至去年12月，中國民航運營的737所有機型的數量超過1500架，佔到同類機型的50%以上。

對於公眾普遍關注737MAX8飛機何時能夠恢復運行，中國民航局此前表示，恢復運行的時間要根據問題解決時間而定，而恢復運行的先決條件是至少需要把握三個原則：一是要查明飛機設計的適航符合性。二是要確保有關安全措施得到貫徹落實。三是要與事故調查結論密切關聯。