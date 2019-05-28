調查指港人每月家用中位數6000元　7成父母稱畀家用天經地義

「畀唔畀家用」、「家用畀幾多」是每個職場新鮮人都要面對的難題，但調查發現港人普遍相當孝順，有98%受訪退休父母均曾收過家用，而港人子女每月供養父母金額中位數達到6,000元，約有67%父母及73%子女認為「畀家用天經地義」。

17%父母嫌家用太少

永明金融委託研究機構進行的調查，受訪者收入門檻為2.5萬元。調整發現，受訪父母中有73%每月定期收到家用，但卻不是每個父母都皆大歡喜。以10分為滿分，受訪父母對子母的家用安排平均僅給予6.9分，更有17%不滿子女支付家用的金額太少，或次數不夠頻密。雖然如此，仍有約37%父母擔憂子女沒有能力供養自己，又有39%父母認為「打開口牌」索要家用令人難堪。

調查又發現，家用是退休父母的主要收入來源，佔其每月平均收入總額1.38萬元約一半，惟整體而言，距離其理想每月開支1.69萬元仍有3,000元差額。調查於4月中進行，訪問500名25至54歲的在職子女，以及205名55至69歲的退休父母。

調查發現，雖然大部分父母均有收過子女家用，但滿意程度卻不高。（資料圖片）

永明金融同時宣布，推出主打退休需要的新儲蓄保險計劃，供款期2年，其後將每月派發可支取現金，金額為保證儲蓄金額的2.3%。計劃保障期最長可達120年，或直至投保人120歲，期間客戶可不限次數更換受保人。

料10月推出強積金可扣稅供款戶口

此外，政府於4月推出強積金可扣稅自願性供款（TVC）及延期年金的扣稅優惠，扣稅額合計達6萬元。永明金融財富及退休業務總經理陸季嬋表示，公司的TVC產品正待當局審批，預期可於10月推出。她認為由於稅務優惠吸引，加上強積金平台有助籌備退休，打工仔應積極考慮作出自願性供款，在挑選強積金受託人時，亦不應單以管理費高低為唯一考慮因素。