瑞信任命唐臻怡為中國首席執行官　掌管銀行在中國業務

瑞信宣布任命唐臻怡為中國首席執行官，其將派駐北京，掌管銀行在中國的業務，負責推動瑞信在中國之策略和執行業務和監管方面之活動，並向瑞信亞太區首席執行官司徒瀚 (Helman Sitohang) 匯報。唐臻怡將於本月加盟，成為瑞信亞太區運營委員會成員之一。

中國金融業近兩年加速開放，瑞信於4月宣布計劃增持其在合資證券公司的持股比例至51%，尚須經相關監管機構批准。瑞信近日亦委任絲路金融有限公司首席執行官李山為瑞士信貸集團董事會新成員，是繼Kai S. Nargolwala之後瑞信集團第二位常駐亞洲的董事會成員。

資料顯示，在過去8年，唐臻怡在北京和香港中信集團擔任多個執行職務。在加盟瑞信之前，他是中信證券全資子公司香港里昂證券有限公司的董事長兼執行委員會成員。而在加入中信集團之前，唐臻怡在中華人民共和國財政部工作17年，其間被調派至世界銀行為中國執行董事工作。

瑞信於1994年開設上海分行，是瑞士第一家在中國設立分行的銀行。至今，瑞信已在大中華區建立強大的業務，在證券、投資銀行和資本市場、私人銀行和融資方面處於市場領先地位。除合資證券公司之外，瑞信在中國之合資資產管理公司「工銀瑞信基金管理」，為中國規模最大的資產管理機構之一。截至2018年12月底，工銀瑞信管理的資產總規模接近1.3萬億人民幣 (約1,940億瑞士法郎) 。