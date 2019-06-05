【收市總結】恒指升幅收窄至133點　騰訊上漲1.2%

撰文：鄭寶生
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美股大升帶動亞太股市向上，不過中國A股弱勢，港股全日升幅收窄。恒指收報26895點，上升133點；國指收報10345點，上升3點。成交額795億元。
有可能賣盤予國企 協鑫新能源急升18%
騰訊（0700）升幅收窄，是恒指升幅回落的最大原因，收報331元，上升1.2%。
昨日暴跌的華章科技（1673）今日大反彈，收報3.75元，上升67.4%。
或賣盤給華能集團的協鑫新能源（0451）收報0.295元，上升18%。
中國生物製藥跌穿7元 石藥插4.8%
中國計劃擴大藥物集中採購，醫藥股下挫。中國生物製藥（1177）收報6.98元，下跌8.4%；威高（1066）收報6.75元，下跌5.2%；石藥（1093）收報11.5元，下跌4.8%；維亞生物（1873）收報3.44元，下跌4.4%；復星醫藥（2196）收報21.4元，下跌4%；石四藥（2005）收報5.96元，下跌4%；金斯瑞（1548）收報16.3元，下跌3.7%；綠葉（2186）收報5.48元，下跌3.2%。
金沙反彈3.3% 友邦亦上升2.1%
其他股份方面，創科（0669）收報51.75元，上升3.9%；萬洲（0288）收報7.27元，上升3.7%；金沙（1928）收報34.7元，上升3.3%；舜宇（2382）收報68.45元，上升2.3%；瑞聲（2018）收報41元，上升2.3%；友邦（1299）收報73.75元，上升2.1%；長實集團（1113）收報57.85元，上升1.7%；港交所（0388）收報248.8元，上升1.7%。
中國A股倒跌，上證收報2861點，下跌不足1點；深證收報8746點，下跌2點。
日股收報20776點，上升367點。