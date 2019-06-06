廣深打響汽車限購鬆綁第一槍　各方對此看法不一

中國廣州和深圳兩市近日發布的關於放寬車搖號，以及競拍指標的新規並被外界視為「達響汽車限購鬆綁第一槍」，但一些分析人士卻對此持有異議。

《中國證券報》報道，中國廣州和深圳兩市近日發布了關於放寬車搖號以及競拍指標的最新規定，其中廣州要在2019年6月至2020年12月，增加10萬個中小客車增量指標，深圳要在2019年至2020年每年增加4萬個普通小汽車增量指標，對此有業內人士認為，此舉能夠提振中國市場的汽車銷量並且促使中國更多的一線與二線城市將陸續放開汽車限購政策。

中國乘用車市場信息聯席會秘書長崔東樹對此表示，由於各大一線城市購買需求積壓規模較大，因此未來兩年傳統車的搖號難度仍然很大，而新能源汽車的優勢如今正日益明顯，因此廣深兩地的鬆綁限購不會對新能源汽車的未來銷量產生明顯的抑制影響。

至於像北京、上海這樣的中國一線城市，未來是否會像外界所認為的那樣會逐漸放寬汽車限購，有業內人士表示，以北京為例，作為全國第一座實施汽車限購政策的城市，其搖號政策在實施的過程中呈現出持續收緊的局面，此舉顯示出當局控制北京機動車增長過快的決心，鑑於北京目前機動車保有量巨大且城市道路擁堵嚴重等現實狀況，未來幾乎沒有可能在北京放寬汽車限購。

但一方面，像杭州、天津、貴陽等其他城市，由於人均機動車保有量仍有較大的提升空間，因此不排除這些城市未來會放寬相關政策。

美國汽車製造商特斯拉在中國的工廠今年年底將投產（新華社）

對此報導指出，根據統計數據表明，目前廣州的搖號購買傳統燃油車的數量為75萬人，深圳則為120萬人，若假設指標增加50%，則廣州年化中籤率的比例也僅為10%左右，意味著需排隊10年才能搖號中籤，因此此舉難以實質性化解牌照供需現狀。但另一方面，此舉也能一定程度地降低兩市的汽車牌照競價。

《華爾街日報》則在周三（5日）刊文稱，中國部分城市增加車牌發放指標之舉雖然能小幅提振汽車市場的銷量，但可能難以推動中國市場恢復此前曾出現過的增長。

北京和上海等七個中國城市之所以出台限制汽車購買政策，其中一個目的就是促進電動汽車的發展，同時也導致了傳統燃油車的車牌成為了一種較為稀缺的資產。

文章認為，如果要阻止汽車市場下滑趨勢，中國政府應該採取更加有力的措施，比如對農村購車這提供補貼等等，但截至目前這種措施也很難說是否會出台。

據了解，新能源汽車是大多數全球汽車企業未來發展的主要方向之一，2018年中國新能源汽車銷量為125.6萬輛，按年上升61.7%，而同年中國汽車市場銷量為2808.1萬輛，按年下降2.8%，為28年以來首次出現的銷量下降。