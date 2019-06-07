可口可樂出1萬美元獎金　尋找最佳「溝汽水」配方

可口可樂有神秘配方，原味味道幾十年不變，這點大家都知道。但其實在美國，可樂有多種不同味道，有些人更喜歡自由搭配，創出個人口味。公司最近看中這一點，懸賞1萬美元尋求最佳「溝汽水」配方。

在美國，可口可樂的味道十分多，除了原味可口可樂，計及其他品牌還有雲呢拿、薑檸樂、提子、橙、車厘子等口味。顧客都喜歡在Coca-Cola Freestyle自助勘汽水機，自行調配自己最愛的口味。

美國不少地方都有Coca-Cola Freestyle汽水機，顧客可以自由溝可口可樂旗下各品牌、各味道的汽水。（可口可樂網頁）

美國顧客溝好配方 放上社交媒體讓人投票

可口可樂公司看到這個特點，於是發起了宣傳攻勢。6月30日前美國顧客在汽水機配搭好之後，只要拍照並上傳至Twitter或Instagram，加上hashtag #MakeYourMixContest和配方說明，就可以參與投票。

每名參加者可以提交最多10個配方，投票日期為7月15日至8月15日，最多人選的配方「發明者」，將可以鑊得1萬美元獎金。

負責這次項目行銷的Sarah Greenberg Sachs向《CNBC》指出，人們其實經常這樣溝汽水，亦愛將溝好的汽水放上社交媒體分享。「我們只是在人們已經經常做、能發揮創意的事情上，加入一些獎賞。」