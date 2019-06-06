中國商務部：不可靠實體清單　不針對任何具體領域或企業

中國擬發佈的“不可靠實體清單”會牽扯到什麼樣的公司備受市場關注。對貿易談判的事件進展影響如何，中方未來會否出臺更多反制“武器”？

中國商務部今日舉行例行新聞發佈會，中國商務部發言人高峰表示，目前中國政府正在履行必要的程式，具體的措施將於近期公佈。至於和“負面清單”的不同，“不可靠實體清單”規範的物件是不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或者斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或者個人，不同於涉及行業市場准入的“負面清單”。當然從某種意義上說，這類似於涉及企業、組織或者個人的負面清單。具體的細節將於近期公佈。



高峰表示，“不可靠實體清單”作為一項規範性的制度設計，不針對任何具體領域，也不針對任何一家具體企業、組織或者個人。中國建立“不可靠實體清單”制度，是參考國際通行做法，目的是為了維護公平競爭的市場秩序。中國政府將建立的“不可靠實體清單”制度，就是針對那些出於非商業目的、扭曲市場的做法設計的規範性制度。對於那些遵守中國的法律法規、遵守市場規則、遵守契約精神的企業，完全不必擔心。



對於未來一段時間中美貿易爭端的走勢，高峰表示：“由於美方極限施壓，不斷升級貿易摩擦，並將事態向其他領域擴散，致使中美經貿磋商嚴重受挫，責任完全在美方。解鈴還須系鈴人，未來的走勢取決於美方，我們將聽其言、觀其行。”

中國擬出台不可靠實體清單反制美國。（視覺中國）

今年首4個月從阿根廷入口大豆增23倍

根據中國海關統計，今年1月至4月，中國進口大豆2,439萬噸，按年下降7.9%，其中，自美國進口431萬噸，按年下降70.6%；自巴西進口1,549.6萬噸，按年增長46.8%；自阿根廷進口215萬噸，按年增長23倍。

中國是美國大豆最大的海外市場。根據全球貿易統計系統的資料，受中美互相加徵關稅影響，美國大豆對華出口由2016年時佔美國大豆出口總量的62.3%，下降到2018年的17.9%。



關於豬肉的進口，今年1月至4月，中國豬肉進口77.4萬噸，按年下降0.9%，其中自美國進口豬肉7萬噸，按年下降53.6%；自西班牙、加拿大、英國、荷蘭等國進口大幅增長，都超過了10%。