【中美貿易戰】張五常﹕中方大可不戰　索性推零關稅

中美貿易爭議目前仍未見有平息跡象，各方紛紛就解決有關問題而表達意見。著名經濟學者張五常在微博上發表文章，指出面對美國加徵關稅措施，中國大可不戰，索性推出零關稅之餘，亦不鼓勵美國自制稀土原料。

張五常指出，美國進行貿易戰，是因為美國總統特朗普已指出，在期內不要發生中國經濟整體超越美國；又指出有西方機構已計算出，中國總體經濟已超越美國，為1.2比1，並非太明顯。可是當中國經濟發展至小康水平時，中國與美國經濟規模之比為2比1，屆時中國總經濟規模超出美國1倍，按目前國際輿論，美國是無法接受。

他期望北京的朋友能低調處理自己的經濟發展，「逆來大可順受」。貿易受到挑戰，中國大可不戰，反而推出零關稅，從英國入手﹑再順序是歐洲﹑美國﹑日本，最後才是印度﹑越南及非洲等地區。

稱讚鄧小平提出企業合資政策

張五常認為目前中國經濟形勢，主要不是源自貿易戰，而是與他數年提出的11項需要修改問題有關。

翻查資料，該十一項建議包括取締新勞動合同化、不讓社保毁滅中國孝道文化、保護文物、貪污待經濟好轉再劃分、容許醫生掛牌執業、撤銷關稅及反壟斷法等。

此外文中張五常又稱讚鄧小平的企業合資政策、市場換技術政策，與及華為任正非的人才組合。