邵氏：公司受益內地市場放寬　料大部分財政收入下半年產生

邵氏兄弟控股（00953）今舉行股東周年大會，去年公司扭虧轉賺1,257萬人民幣，非執行董事許濤指，有信心公司持續去年轉好形勢。

但許濤亦提到，由於大部分製作在今年下半年上映，包括《使徒行者2》電影將於8月在內地和香港公映，《飛虎2》網劇下半年在優酷平台和香港播出，預期大部份財政收入會在下半年產生。

執行董事樂易玲指，對《使徒行者2》的故事和製作有信心，故投資成本亦較第一集增加幾倍，預計反應亦比第一集為好。至於另一電影《風林火山》目前正做後期特技製作，預計2020年中上映，她大讚此電影水準「真係拍得唔錯」，希望可多參與影展吸取經驗。

資金專注業務發展不考慮回購

問及邵氏股價低迷，會否考慮回購，許濤作為董事，認為公司價值正不斷壯大，但股價是否反映，「我就覺得低嘅」，強調影響股價有好多因素，包括中美貿易戰或公司發展等都和潛在價值不一定相關。至於會否回購，他認為公司資金用於業務發展包括內容創作，對股東可創造價值可能更高，故暫不考慮。

邵氏受益內地市場開放 暫未受貿易戰影響

特首林鄭月娥月前表示，中央同意放寬港人參與合拍片限制等5項便利措施。

許濤指，國內市場開放予香港電影製作行業的趨勢一直持續，對公司影響屬正面。因國內電影市場已是全球第二大，增長速度非常快，而香港電影製作人的在國內成續有目共睹，如能放寬參與內地市場相關限制，對香港電影市場是好事，邵氏作為香港為本的電影公司亦會得益。

問到中美貿易戰的影響，許濤指，目前國內票房，視頻網站的內容採購，仍有好的增長趨勢，邵氏作為電影和網劇為主的內容生產商，暫未見負面影響。

樂易玲則指，邵氏一直用心做出好作品，「多年來影視圈見過好多高高低低，經濟哀退」，惟電影娛樂為較低消費，即使經濟不景亦需要看電影，故一定要做好製作，讓觀眾看得開心，繼續支持香港電影。

樂易玲（圖右）指出，《風林火山》將於明年上映，其期望可以參與影展。（區嘉俊攝）

黎瑞剛現身但未回應提問

本身是電視廣播﹙TVB，511﹚大股東的邵氏，其主席黎瑞剛今日亦有現身，但沒有出席記者會，離場時被記者問到旗下華人文化產業投資基金所投資1億人幣的《華爾街見聞》，因違反《中國網絡安全法》，網站及應用程式要即時停止服務時，他未有回應就離去。