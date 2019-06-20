中國電動車業者金援難尋　挑戰特斯拉希望渺茫

根據市場研究公司PitchBook公布的數據顯示，今年1月至6月期間中國電動車生產商融資額較去年下降近87%，融資難成為了該行業目前所面臨最大問題之一。

據《路透》周三（19日）報道，隨着行業補貼政策不斷地減收緊，中國電動汽車製造商們籌資的難度正在逐漸升高，根據市場研究公司PitchBook提供的數據顯示，今年1月至6月期間，中國電動車生產商融資額為7.831億美元，遠低於去年同期的60億美元水平，對此有投資界人士認為，由於中國電動汽車製造領域存在着諸多不確定性，因此這給企業制定未來的生產計劃帶來了阻礙，而最終該領域內只會有為數不多的企業得以存活。

報道稱，目前中國電動汽車從業者數量之多猶如「過江之卿」，這些企業一方面要在相關補貼政策逐漸收緊的情況下就未來盈利能力給出令人信服的論述以獲得資金支持，另一方面還要與以特斯拉（Tesla）為代表的國外強勁對手展開競爭。此外，中國政府此前曾對該領域提出過短期目標，即2025年新能源汽車的銷量能夠佔到汽車總銷量的五分之一，但融目前資難的情況可能會讓這個目標難以實現。

電動車補貼金額降逾半

而更讓投資者感到擔心的是，在電動車製造領域目前處於領先位置的特斯拉與蔚來汽車（NIO）均陷入了一定程度的困境，兩者的銷量都出現了大幅放緩，並且發生的幾起意外事件也讓其聲譽受損，受此影響，特斯拉與蔚來汽車的股價在進入今年後分別累計下跌了32%與60%，這使得中國本土電動車生產商的融資門檻進一步提升，因此很多企業不得不向大型企業尋求支持。

據了解，新能源汽車包括混合動力車、插電式混合動力車以及燃料電池車這三種車型，今年3月中國財政部宣布，從6月開始財政部方面提供的電動汽車補貼額度，將從每輛6.6萬元（人民幣‧下同）下調至2.75萬元，下調幅度超過一半，並且相關補助將於2020年全部取消，此舉意味着中國新能源汽車市場面臨一次重大調整。