創業板指漲近2%　北向資金一周淨流入兩百億人民幣

A股終於迎來久違的升市，開市後三大股指全線上攻，上證指數收復3000點。創業板指收報1523.81點，漲幅1.72%，成交額1,194.45億元。

《騰訊財經》報道，儘管A股在年初之時迎來了一波上漲行情，這波“春季躁動”卻未能延續。年初行情的啟動是在估值極值、外部多方面有利因素配合下展開的，其中流動性環境的超預期改善是超預期幅度最大的，也是行情最重要的驅動因素。而當前市場的調整則是在一系列事件影響下，過高的流動性預期和風險偏好都開始下降，並對盈利預期也構成影響。



市場目前風險收益比呈中性，下一輪行情展開的契機應在於改革預期強化及對經濟及盈利的悲觀預期修復。



自今年4月份“躁動式逼空”動力衰竭後，對槓桿資金炒作監管愈發嚴厲，基建、地產投資年中面臨“二次檢驗”背景下，市場的核心驅動力將由遊資主導的主題行情向以外資、保險等中長期資金所主導的質優白馬龍頭行情切換。這一幕不僅讓人聯想起了2017年。



需求端三架馬車拉動力的切換—出口、投資、消費，已在2006年至2007年、2009年、2016年至2017年三輪牛市中體現，新興產業崛起與傳統產業新生，已在2014年至2015年、2016年至2017年兩輪牛市中體現。華泰證券指出，本輪若有牛市，則大概率反映經濟向技術密集型轉型，對應科技股主導；市場風格若非科技股主導，則難言牛市。



中國股市整日成交額為6,218億元（人民幣‧下同），滬市成交2,766.62億元，深市成交3,451.22億。據港交所資料，北向資金全天淨流入73.3億元，本週五個交易日全部淨流入，累計淨流入為199.18億元。