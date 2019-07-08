直播平台鬥魚實現扭虧為盈　將確定赴美上市時間

中國直播平台鬥魚近日向美國證券交易委員會（SEC）遞交最新招股文件後，《路透》旗下IFR曾報道鬥魚將於本周（7月8日至14日）上市。另微信公眾號「IPO早知道」則指出，有鬥魚有機會在下周三（17日）減息。

對於具體上市日期。鬥魚回覆外電查詢時，則指出一切以招股書為準，暫無新的消息可披露。

今年4月22日，在被傳上市消息一年多後，鬥魚正式提交了IPO申請，並計劃在5月6日開始路演、16日正式上市；不過，鑒於全球市場波動影響，鬥魚隨後選擇將IPO推遲一周。

在2019年第一季度營收繼續保持同比超過100%的增長、並首度實現扭虧為盈後，鬥魚加速自己的上市進程也變得水到渠成。

更新後的招股書顯示，2019年第一季度的營收為14.891億元（人民幣‧下同），同比增長123%；其中，直播業務營收達到13.541億元，與2018年同期相比增長149.19%；廣告及其他收入為1.35億元，在總營收中的佔比為9.1%，首次跌破10%。

值得一提的是，鬥魚在2019年第一季度成功實現扭虧為盈，具體變現為2019年一季度鬥魚的凈利潤為1,820萬元，2018年同期則凈虧損1.557億元；歸屬於股東的凈利潤為1,880萬元，2018年同期虧損1.623億元；調整股權激勵費用後的凈利潤為3,530萬元，2018年同期凈虧損1.499億元，增長1.852億元。

從用戶基數來看，鬥魚依舊是用戶基數最大的遊戲直播平台，一季度的註冊用戶為2.809億，MAU為1.592億，同比增長25.7%，領先於虎牙的1.238億。其中， PC端的MAU為1.101億，移動端的MAU為4910萬，後者同比增長37.5%，領先於PC端。

此外，一季度鬥魚付費用戶量達600萬，比上年同期的360萬增長66.7%；每付費用戶平均收益（ARPPU）達226元，比上年同期的149元增長51.7%。