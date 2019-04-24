「睇人打機」成就億元生意　 鬥魚吸金靠「挖角」明星主播

現代都市人生活壓力愈來愈大，看「直播」成了減壓方法之一，其中遊戲直播尤其受歡迎。 部份人或會好奇，觀看其他人打機有甚麼樂趣，但內地就有上億遊戲直播的「粉絲」，不少更願意真金白銀支持心儀的主播。 內地知名遊戲直播平台鬥魚最近申請在美國上市，便揭露了不少遊戲直播業的「內幕」。

不少人熱衷看其他人打機，成就這個上億元的市場。（視覺中國）

內地遊戲直播平台鬥魚申請美國紐交所上市，招股書顯示，鬥魚第四季月活躍用戶高達1.54億，在鬥魚上合共花22億小時看直播，鬥魚稱這兩項數據都是業內第一。

直播平台的業務模式簡單，一般來說主要有兩大收入來源，第一是當用戶於直播平台上購買虛擬禮物給主播「打賞」時，平台從中分成，鬥魚現時有約380萬願意於直播付費的用戶，去年平均付費208元；第二個收入來源則是廣告。據招股書披露，鬥魚去年取得31.5億元（人民幣，下同）直播收入，佔總收入86.1%；廣告及其他業務收入則為5億元，只佔總收入13.9%，可見收入模式單一。

遊戲直播平台要成功，能吸引到廣受歡迎、粉絲願意真金白銀「打賞」的明星主播加盟十分重要。最近知名遊戲主播PDD在鬥魚復播，直播間人氣高達5.4億人次，一度令鬥魚彈幕和抽獎系統癱瘓。熊貓直播倒閉後，鬥魚亦大手筆簽約《英雄聯盟》S8世界冠軍IG戰隊，為鬥魚帶來了大量用戶。獲多名「明星主播」加盟，相信是鬥魚今年首季月活躍用戶量按年大增25.7%的原因之一。

平台紛搶明星主播

值得留意的是，雖然內地遊戲主播很多，但真正的明星主播卻很少，據直播和短視頻資料平台小葫蘆的統計，全中國遊戲主播超過300萬人，但其中95%月均禮物收入不足500元，月均禮物收入超過5000元的主播佔比只有1.3%，只有0.2%主播（約5000人）月均禮物收入超過5萬元。

這些最頂尖的明星主播，所收的禮物收入佔了虎牙和鬥魚等平台的總禮物收入逾9成，難怪各平台紛紛出重金利誘這些明星主播跳槽，更多次鬧上法庭。例如明星主播嗨氏（江海濤）由虎牙跳槽到鬥魚，便被要求賠償4,900萬；另一主播包子（梁志剛）由鬥魚跳槽到虎牙，亦被起訴要求賠償1,500萬違約金。

分析指，現時明星主播都集中在虎牙、鬥魚兩家直播平台，強者愈強的馬太效應明顯，強大的平台可以重金禮聘更有人氣的主播，而這些主播又要為平台帶來更多用戶，進入良性循環。相反，二線的直播平台則因人氣主播的流失，漸漸被邊緣化。

主播是直播平台「核心競爭力」，鬥魚的明星主播包括：

+ 3 + 2

騰訊同時入股鬥魚虎牙

現時內地遊戲直播市場，主要是虎牙和鬥魚兩強對碰的局面，值得留意的是，騰訊（0700）同時有入股兩間公司。去年3月同日宣布以6.3億美元投資鬥魚，以4.6億美元投資虎牙，加上騰訊旗下企鵝電競等直播平台，可見騰訊對遊戲直播的決心。騰訊看好這行業，部份原因是遊戲直播平台用戶大多是忠實遊戲愛好者，在上面賣遊戲廣告，效用十分明顯。

電競賽時近年亦是遊戲直播平台一大發展重點，包括成為重要電競賽的獨家轉播機構和自辦電競賽事等。例如鬥魚便參與轉播2018年英雄聯盟亞洲對抗賽、王者榮耀冠軍杯、DSL鬥魚超級聯賽等。虎牙則播出了包括英雄聯盟2018賽季全球總決賽（LOL S8）和王者榮耀職業聯賽秋季賽（KPL Autumn）等電競賽事。不但令直播平台吸引更多用戶，亦有助直播平台捧紅更多「明星主播」。