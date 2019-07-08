【中午收市】恒指大跌473點　中煙香港大成交逆市勁升

撰文：鄭寶生
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美國短期減息的機會降溫，亞太股市下挫。恒指中午收報28301點，下跌473點；國指收報10717點，下跌177點。成交額432億元。
承興暴瀉86.5% 北京體育文化挫83.9%
承興（2662）主席被刑事拘留，收報0.62元，下跌86.5%。
北京體育文化（1803）突然大瀉，收報0.305元，下跌83.9%。
亞洲電視控股（0707）亦重挫，收報0.055元，下跌50%。
再被沽空機構狙擊 安踏下跌7.3%
安踏（2020）再被沽空機構狙擊，收報51.25元，下跌7.3%。
中煙香港（6055）繼續大成交上升，收報18.2元，上升9.2%，成交5.58億元。
吉利下插3.6% 九倉置業下跌4%
其他股份方面，銀娛（0027）收報54.45元，下跌2.2%；潤地（1109）收報34.6元，下跌2.9%；創科（0669）收報59.7元，下跌3.1%；太古A（0019）收報95.4元，下跌3.4%；石藥（1093）收報12.42元，下跌3.4%；吉利（0175）收報12.22元，下跌3.6%；瑞聲（2018）收報43.6元，下跌3.8%；中國生物製藥（1177）收報8.45元，下跌近4%；九倉置業（1997）收報52.8元，下跌4%。
中國A股早段重挫，上證半日收報2936點，下跌74點；深證收報9202點，下跌241點。
日股半日收報21548點，下跌198點。