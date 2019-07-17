IIF﹕全球債務達246萬億美元　中國債務佔GDP比例達303%

全球債務再度迫近歷史水平。據國際金融協會（IIF）最新數據顯示，至今年首季時全球債務水平達到246萬億元（美元‧下同），按季增加3萬億元，只略低於去年首季創下的248萬億元，而此金額更是歷來全球債務水平高位。

由於經濟放緩，導致全球債務佔全球經濟生產總值（GDP）比例增至320%。IIF指出隨著全球各大央行採取低利率政策，間接鼓勵各國承擔新債務，未來風險為央行更難加息。

IIF指出在各類債務中以企業債最高，非金融機構企業債佔GDP達91%，其次為政府債務，佔GDP比例達到87%，金融機構債佔比為81%，家庭債務佔比為60%。

在各地區中，美國總債務已增至69萬億元，為歷史新高，惟債務增速與經濟增速步伐一致。至於芬蘭﹑加拿大及日本債務增長速度較快。

中國債務已達40萬億元

新興經濟債務方面，截至今年3月底，30個主要新興經濟體債務佔GDP比例為216.4%，按年升4個百分點，債務總額已達到69.1萬億元。其中中國的總債務已達40萬億元，佔中國GDP的303%，佔全球總債務的15%。

《彭博》指出面對美國發起貿易戰，及人口老化等負面因素，促使中國經濟第二季增長速度放緩至歷史以來最慢，為應對經濟放緩，政府一直試圖向私營部門提供貸款。IIF指出中國政府曾在打擊影子銀行上取得一定成果，可是其他分類貸款抵銷了有關當局的努力。