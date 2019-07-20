【財經點睛】韓國無業青年逾150萬人　點解只有20萬人有去求職？

韓國近年就業問題未解決，是總統文在寅的一大挑戰。韓國統計廳調查顯示，截至2019年5月，該國15至29歲年輕人有多達154.1萬人無業，按年增加5.4萬人，亦是2007年有調查起最多。

58.1萬失業青年「無所事事」 比例達37.8%

154.1萬無業青年之中，多達21.6%人並沒有做任何活動，按年上升2.1個百份點。如加上從事非就業的閒暇活動的人數，總計達到58.1萬人，佔所有無業青年的37.8%，按年增加了3.7萬人。

求職青年比例僅約13% 按年降2.4個百份點

是不是韓國年輕人懶呢？其實很可能是努力也找不到工作。求職青年佔無業青年約13%，按年減少2.4個百份點，只有約20萬人。以韓國統計廳5月數據，15至29歲青年失業率為9.9%。

《韓國中央日報》引述分析指，這是因為就業門檻提高，令長期找不到工作的青年人放棄就業。

韓國青年就業情況一向未如理想，6月整體失業率為4%，15至29歲年輕人失業率則高達10.4%。（路透社）

68萬人失業超過1年 26萬人超過3年

青年失業問題嚴重，無業時間在1年以來的有86.1萬人，佔無業青年比例55.9%，按年下降1.1個百份點。而超過1年的失業者有68萬人，比率上升至44.1%，當中有26萬人失業超過3年，比例為16.9%，按年上升1.6個百份點。

韓國中小企一向較弱勢，每年聘請勞動者的主力一般是大集團和政府。去年在5月舉行的地方公務員考試，今年推遲到6月舉行，令青年失業情況延長。

就業準備近11個月 部份專心考公務員試

有意投考公務員的年輕人，都會準備每年的考試。調查指畢業生平均就業準備時間為10.8個月，而為第一份工作準備超過1年的青年人，比例達到27.7%，準備3年及以上的人更佔9.5%。

韓國勞動研究院高級研究委員安朱燁（音譯）分析，在就業率非常低的情況下，靠父母資助生活的人，可能比找工作的人更多。