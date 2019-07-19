亞開行降東亞及南亞區經濟增長預測　料印度今年增長7%

亞洲開發銀行（亞開行）發佈報告稱，在內需推動下，亞洲發展中國家在2019年和2020年將保持強勁增長，但增速有所放緩。

內地媒體《經濟參考報》今日（7月19日）報導，在《亞洲發展展望》補充報告中，亞行維持了4月份的預測，即亞洲發展中國家2019年增長5.7%，2020年增長5.6%，增速較2018年的5.9%略有下滑。

因韓國經濟增速低於預期，2019年東亞地區經濟增長預期下調至5.6%，2020年5.5%的增長預期則與4月份持平。南亞地區經濟前景看好，儘管低於4月份的預測，2019年和2020年增長預期仍高達6.6%和6.7%。由於2018年財政產出不及預期，印度2019年和2020年的增長預期分別下調至7%和7.2%。

受貿易僵局和電子產品周期放緩的影響，2019年和2020年東南亞地區經濟增長預期分別小幅下調至4.8%和4.9%。

在中亞地區，得益於哈薩克斯坦增長前景的改善，2019年增長預期上調至4.3%。中亞地區2020年4.2%的經濟增長預期與4月份持平。

此外受颶風「吉塔」和巴布亞新幾內亞地震等災害的影響，太平洋地區仍處於恢復期，其增長預期（2019年3.5%、2020年3.2%）保持不變。