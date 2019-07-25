【收市總結】恒指上漲70點　石藥勁升6.1%藍籌最強

港股午後大致維持升幅，恒指收報28594點，上升70點；國指收報10930點，上升71點。成交額681億元。
威高彈上5.7% 中國生物製藥漲3.7%
石藥（1093）今日愈升愈有，收報14.16元，上升6.1%。
部份醫藥股亦向上，威高（1066）收報7.58元，上升5.7%；中國生物製藥（1177）收報9.59元，上升3.7%；中國中藥（0570）收報3.71元，上升3.3%；三生製藥（1530）收報13.38元，上升3.2%；平安好醫生（1833）收報32.15元，上升2.4%；綠葉（2186）收報6.3元，上升2.4%。
富智康飆升22.1% 酷派大漲26.9%
市傳富智康（2038）有望得到更多華為訂單，收報1.05元，上升22.1%。
其他手機及通訊設備股亦上漲，酷派（2369）收報0.425元，上升26.9%；鴻騰（6088）收報3.42元，上升8.9%；信利（0732）收報1.17元，上升5.4%；中興（0763）收報24.75元，上升5.3%；京信通信（2342）收報2.07元，上升4%；通達集團（0698）收報0.6元，上升3.4%。
傳凱雷減持閱文（0772）的股份上板，收報33.25元，下跌11.6%。
計劃與昆侖燃氣組成合資公司的中海重工（0651）收報0.022元，上升57.1%。
蒙牛上升近3% 騰訊上揚1.9%
其他股份方面，蒙牛（2319）收報32.7元，上升近3%；騰訊（0700）收報372.4元，上升1.9%；萬洲（0288）收報8.15元，上升1.6%；碧桂園（2007）收報11.16元，上升1.5%；中國人壽（2628）收報20.7元，上升1.5%；瑞聲（2018）收報44.95元，上升1.1%；友邦（1299）收報85.55元，下跌1.4%；新地（0016）收報128.8元，下跌1.4%；金沙（1928）收報39.8元，下跌1.9%；長建（1038）收報60.55元，下跌2.2%。
中國A股全日靠穩，上證收報2937點，上升14點；深證收報9344點，上升78點。
日股收報21756點，上升46點。