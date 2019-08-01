【美國減息】「最弱」加息周期告終　恐種下新金融危機「禍根」

美國聯儲局宣佈，與會委員以8比2通過減息0.25厘，將聯邦基金利率目標區間下調為2 %至2.25%，符合市場預期。會後聲明提到，當局會繼續採取適當措施維持美國破紀錄的經濟增長，被視為聯儲局未來或會再減息的訊號，不過主席鮑威爾（Jerome Powell）其後於記者會又稱減息只屬中期調整，不代表之後會大幅減息。

不管未來聯儲局貨幣政策如何，是次減息意味著，此前的美國加息周期正式告終。值得留意的是，這次加息周期可謂數十年以來最「弱」，美國自九十年代以來共有四個加息周期，之前三次加息周期，分別將利率調高至6 厘、6.5 厘和5.25 厘，相較之下，剛完結的一次加息周期，利率最高都只見2.5厘。

加息週期 次數 加息幅度 最終利率 1994年2月-1995年2月 7 3百分點 6厘 1999年6月-2000年5月 6 1.75百分點 6.5厘 2004年6月-2006年6月 17 4.25百分點 5.25厘 2015年12月-2018年12月 9 2.25百分點 2.5厘

聯儲局未來「彈藥」更少

這次聯儲局成員對減息與否也有意見分歧，其中波士頓聯邦儲備銀行總裁羅森格倫﹙Eric Rosengren﹚和堪薩斯聯儲銀行總裁喬治（Esther George）皆投下反對票，認為美國失業率接近50年低，且家庭消費開支強勁，不認為需要這個時候減息。

其實過往已有不少經濟學家狠批聯儲局這次加息周期太遲開始，且加息步伐太慢，令利率遲遲未正常化，恐怕會埋下下一次金融危機的炸彈，也會令下次危機更難解決。2008年金融危機前，聯邦基金利率高達5.25%，令聯儲局有足夠空間不斷透過減息刺激經濟。但在最新減息過後，目前聯邦基金利率僅為2%至2.25%的低水平，若再出現新一輪金融危機，聯儲局再減息「救市」的操作空間極為有限。

美國減息或令全球流動性再泛濫。（路透社）

再推升資產泡沫

美聯儲貨幣政策轉向，也有機會引來更多國家效仿，出現全球競爭性寬鬆貨幣政策。7月以來，韓國、烏克蘭、南非、印尼、土耳其等國已先後宣布減息，歐央行也暗示或在9月開始減息和買債計劃。美國是次宣布減息，將令全球經濟體減息的步伐再度加快，全球貨幣供應大增，流動性再氾濫。

現時不論是股市、還是樓市，都在歷史的高水平，若流動性氾濫再令投資者風險偏好顯著上升，大幅推升股樓等風險資產的價格，將形成更大的泡沫，令金融系統更危險。

對此，曾任紐約聯儲銀行「智囊」、現時是管理資金規模逾3,000億美元的Guggenheim Partners首席投資主管的Scott Minerd便警告，從任何標準來看，政策制定者都應該考慮再次加息，而非減息，以避免產能過剩，經濟過熱等問題。