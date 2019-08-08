減息潮或引發貨幣戰　全球央行恐懼之源來自......

分析指出，全球央行官員普遍擔心的是通脹放緩，而通脹放緩本身往往是經濟活動放緩的先兆。這就是未來幾周可能會看到更多央行采取行動的原因。

內地騰訊證券今日報道，新西蘭、印度和泰國央行7日均宣佈降息，並且降息幅度超過預期，這進一步推動了全球放寬貨幣政策的趨勢。

這一系列放寬貨幣政策表明，各國央行發出了對經濟增長前景的主要擔憂信號，並采取了激進的貨幣政策行動，以避免經濟下滑。在這種環境下，央行往往會采取降息措施，以提振經濟中的貨幣供應，刺激需求，並為經濟增長提供動力。

London & Capital高級固定收益投資組合經理拉巴尼·瓦哈布（Rabbani Wahhab）對媒體表示，各國央行認為，不僅美國和歐元區等大型經濟體需要寬鬆的貨幣環境，其他經濟體也是全球經濟機器的一部分。

美國宣佈降息後，其它國家相繼跟隨。（視覺中國）

各國央行放鬆貨幣政策的主要驅動因素包括國內經濟前景疲軟、年化增長率和預期不斷下降、低通脹率、企業和消費者信心日趨疲弱。

有鑒於此，全球長期利率下降到歷史最低水平。歐洲央行也因此暗示2019年晚些時候可能會降息；美聯儲上個月宣佈其自2008年金融危機以來首次降息。

瓦哈布稱，「全球央行官員普遍擔心的是通脹放緩，而通脹放緩本身往往是經濟活動放緩的先兆。這就是未來幾周我們可能會看到更多央行采取行動的原因。」