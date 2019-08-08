【日本城母企】國際家居零售：零售市道有危有機　示威影響不明顯

經營「日本城」的國際家居零售（1373）今午舉行傳媒聚會，對於香港經濟轉差和有持續示威活動，如何看零售市道，集團主席及行政總裁魏麗霞指，零售市道近一至兩年一直艱難，但認為有危有機，每次有大型震盪都是發展機會，希望增大市場份額。她說，7月份某些區分發生事件後，有分店的確要提早關門，但集團有300多個零售點，影響並非明顯。

集團去年同店銷售增長4.8%，她說，本年度至今同店銷售仍錄增長，只是近一至兩星期看見放緩，她表示，希望香港可以繼續更好，在比較安全的情況下做生意，「每人都期待，尤其是零售，打開門口做生意。每日都為香港祝福祈禱」。

她又說，中美貿易戰和人民幣貶值，公司來貨價可受惠，未來會增加折扣回饋消費者，將不利因素轉為正面，令顧客在不理想氣候下，在日本城仍能選擇物超所值的產品。

公司早前發放去年度業績，收入創新高達23.5億元，純利增加17.1%至1.18億元。（資料圖片）

顧客審慎購物 日本城反而受惠

對於經濟環境轉差，顧客會否審慎購物？她認為顧客態度轉趨審慎，日本城反而可受惠，又指出在經濟環境不好的情況下，如果日本城仍做好自己，有機會是得益者。

她指，今年公司目標增加12間分店，除日本城，亦包括多來買、Ella等品牌，未來因應貨品種類增加，內部計劃上半年為60間分店進行翻新，以整合陳列貨架，公司已為香港新店和舊店裝修預留3,500萬元進行翻新工程。

公司早前發放去年度業績，收入創新高達23.5億元，純利增加17.1%至1.18億元。

自家品牌佔銷售額約35%

魏麗霞指，零售業務面臨線上及線下競爭，集團交出令人滿意的成績表，背後作出很多轉變，包括增加產品種類包括快速消費品、零食；發展e平台結合線下線上，去年e平台銷售額增幅3倍，但仍佔總銷售額單位數；繼續發展自家品牌，目前自家品牌佔銷售額約35%，希望未來能提升至50%；以及今年3月在前海設立貨倉以改善物流，支持業務發展等。

派息方面，集團首席財務總監兼執行董事鄭聲旭指，公司一直以來維持較高派息，今年派息比率達86%，相信投資者非常滿意。未來公司會保持高派息比率，管理層亦考慮保持回購。