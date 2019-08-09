金沙半年多賺9%　娛樂場淨收益升6%　主要由澳門巴黎人帶動

金沙中國（1928）公布6月底止中期業績，純利為10.67億美元，按年升9%，每股盈利為13.2美仙，不派中期息。

期內，淨收益為44.68億美元，按年升4.8%，其中娛樂場淨收益為35.9億美元，按年增加6%，主要由於澳門巴黎人淨收益增加1.3億美元，乃受中場博彩下注額上升，及所有博彩產品的贏率提高所帶動。

期內，經調整EBITDA為16.3億美元，升5.6%。其中，澳門巴黎人經調整EBITDA升31.3%至3.02億美元；澳門百利宮升15.9%至1.68億美元；澳門威尼斯人升2.7%至6.97億美元；澳門金沙則跌16.2%至8,300萬美元。

倫敦人項目2020年及2021年分階段完成

期內，資本開支總額2.25億美元，主要用於新項目以及翻新、提升及保養現有物業。公司預期於與瑞吉酒店共同佔用的大樓內的新增套房將於2020年底完成，而澳門倫敦人項目將於2020年及2021年分階段完成；四季大樓套房將增設約290間優質套房，預期項目將於2020年首季完成。

公司預測與該等發展項目有關的總成本約為22億美元。該等項目的最終成本及竣工日期會因落實計劃及設計工作以及完成項目而有所變動。

期內，會議、渡輪、零售及其他收益為1.24億美元，按年減少12.1%，主要由於港珠澳大橋去年10月通車，及管理層決定減少航班班次，導致渡輪業務的業務量下跌。