美國國債息率「倒掛」是甚麼　市場為何這麼恐慌？

美國國債息率倒掛，2年期國債息率一度高於10年期國債息率，是12年來首次。市場擔心是經濟出現衰退的訊號，道指大跌800點。 究竟國債息率是甚麼？為什麼市場如此擔心息率倒掛？

借錢，一般借的年期愈長風險較高，且加上通脹因素，所以長期借貸或放貸，息率都會較高。但當市場普遍對經濟前景欠信心，寧願低息都要買長期國債來保值避險時，便會出現長期債息率甚至比短期債低的情況。

美國國債是最流通的債券之一，可準確反映環球投資者的風險偏好。（路透社）

「警號」至衰退一般要一年多

美國國債因為是全球規模最大、流動最廣、認受度最好的債券，所以美國國債的利率往往可以反映到全球的資金走向和市場對未來美國經濟的預測。美國國債息率倒掛便被很多人視為美國經濟衰退的一大警號。

而根據建行亞洲的統計，美國過往5次出現10年期國債與2年期國債息率曲線倒掛，之後美國經濟都有出現不同程度的衰退。但值得留意的是，息率倒掛是一個警號，一般要12至18個月時間經濟衰退才會出現，而由開始倒掛到股市見頂則平均需時10個月左右。

「預測力」或有所下降

雖然利率曲線倒掛這指標過往用來預測經濟衰退的「命中率」十分高，但也有意見認為隨經濟環境改變，兩者的相關性有所減少，質疑利率曲線倒掛不再是準確的「警鐘」。

美國聯儲局前主席耶倫便曾表示，單從過往經驗看，利率曲線倒掛跟衰退間有很強的相關性，但該相關性並非因果關係，且隨著現時通脹風險低，投資者對持有長期債券要求的通脹風險補償（term premium）也有所減少，令利率曲線趨平，利率曲線倒掛未必一定伴隨經濟衰退。